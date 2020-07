“Senza l’Euro l’Italia starebbe meglio, così siamo in gabbia”. Sentite l’economista Cesaratto (Di lunedì 27 luglio 2020) Sergio Cesaratto è professore ordinario di economia internazionale e di politica monetaria e fiscale dell’Unione europea all’università di Siena. È una delle voci più autorevoli che critica (da sinistra) l’attuale impianto europeo. I suoi interventi più mirati e critici sono proprio sui danni che la moneta unica ha fatto all’Italia, alla sua economia e alla società. Intervistato da Stefano Ruppi per La Verità, a proposito del Recovery fund spiega: “Che ci sia un elemento di novità, non c’è dubbio. Ma che questo diventi un elemento sistematico della costruzione europea, c’è molto da dubitare. Non si esce dalla logica del metterci una pezza. E la logica da cui la Merkel si è sempre fatta ispirare. Non si è andati verso una politica fiscale europea ... Leggi su ilparagone

