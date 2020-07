“Senza la mia ex non vivo”. Daniele si suicida al Pincio davanti alla nuova fidanzata (Di lunedì 27 luglio 2020) Litiga con la fidanzata, si getta dalla terrazza del Pincio e muore in ospedale. È successo stanotte a Roma, intorno alle 2 e mezza del 26 luglio. I carabinieri sono intervenuti dopo diverse richieste giunte al 112 in via Gabriele d’Annunzio. Sulla strada un ragazzo di 21 anni, Angel Daniele Salvador Reyes, 21enne italiano ma di origini peruviane, gravemente ferito dopo un volo di ben quindici metri. Secondo le prime ricostruzioni la vittima, che aveva bevuto alcolici, avrebbe avuto una discussione per motivi sentimentali con la fidanzata e, al culmine del litigio, si sarebbe gettato dalla terrazza del Pincio. I soccorsi giunti sul posto l’hanno trasportato ancora vivo, ma in gravi condizioni, all’ospedale San Giovanni. Lì, purtroppo, ... Leggi su caffeinamagazine

