Senaldi su Fontana: «Non ha commesso alcun reato. È facoltoso di suo» | VIDEO (Di lunedì 27 luglio 2020) Oggi il Presidente della Regione Lombardia riferirà in aula sul caso della donazione dei camici e sui fondi scudati che dovevano rientrare – prima del blocco – in Italia attraverso un fondo svizzero. Come in tutte queste occasioni, la magistratura farà il proprio lavoro e l’iscrizione nel registro degli indagati, con l’accusa di frode in pubbliche forniture, gli consentirà di potersi difendere. Questa mattina, in collegamento con Omnibus (su La7), il direttore di Libero Pietro Senaldi difende Fontana: sia su quella donazione, sia sui soldi. LEGGI ANCHE > I pm non trovano la delibera della Regione sulla donazione di camici della ditta del cognato di Fontana «Penso che non ci sia reato perché si è trattato di una donazione – ha detto ... Leggi su giornalettismo

giornalettismo : Ospite di #OmnibusLa7, il direttore di #Libero Pietro Senaldi difende Attilio #Fontana dalle accuse: 'È facoltoso d… - fabrizi12920606 : @alessandro1846 @tisvampu @La7tv Ma perché vai sul Pd magari nessuno di quelli che scrivono lo sono perciò il tema… - Ferdi85382702 : @La7tv Figuriamoci se Senaldi non prendeva le difese di Fontana a prescindere. Sta lì apposta per questo. - digitaliano : @GiovanniToti Solo Belpietro e Senaldi hanno scritto un tweet cosi stupido, di parte e falso, soprattutto falso. S… - zazoomblog : Pietro Senaldi Fontana indagato: Lombardia la sinistra può accedere al potere solo grazie ai giudici -… -

Ultime Notizie dalla rete : Senaldi Fontana Pietro Senaldi, Fontana indagato: "Lombardia, la sinistra può accedere al potere solo grazie ai giudici" LiberoQuotidiano.it Pietro Senaldi, Fontana indagato: "Lombardia, la sinistra può accedere al potere solo grazie ai giudici"

Sull'inchiesta che ha colpito Attilio Fontana, quella della fornitura di camici alla regione Lombardia, dice la sua Pietro Senaldi. Il direttore di Libero, ospite in collegamento a Omnibus su La7, pre ...

Roberto Maroni, Pietro Senaldi: ecco le ragioni per le quali è tornato in campo

L'uomo è bravo, ma come ogni politico di razza non del tutto affidabile, perciò le sue parole vanno prese con le pinze. Lo sa bene Matteo Salvini, che dopo il referendum per l'autonomia della Lombardi ...

Sull'inchiesta che ha colpito Attilio Fontana, quella della fornitura di camici alla regione Lombardia, dice la sua Pietro Senaldi. Il direttore di Libero, ospite in collegamento a Omnibus su La7, pre ...L'uomo è bravo, ma come ogni politico di razza non del tutto affidabile, perciò le sue parole vanno prese con le pinze. Lo sa bene Matteo Salvini, che dopo il referendum per l'autonomia della Lombardi ...