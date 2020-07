"Se andate da Amadeus...": sorpresa a Reazione a Catena, occhio alla frase di Liorni (Di lunedì 27 luglio 2020) Un saluto al collega, firmato Marco Liorni. Siamo a Reazione a Catena, la puntata è quella in onda su Rai 1 domenica 26 luglio. E prima di dare il via al primo gioco, presentando le concorrenti della squadra delle Michelangioline (in tre, due delle quali madre e figlia), il conduttore ha fatto notare al pubblico l'impressionante somiglianza tra le due. E non solo: la madre è molto giovane, e Liorni ha aggiunto che "nessuno direbbe mai che Giuditta e Rachele sono mamma e figlia". Dunque, si arriva al saluto al collega. Che è Amadeus: "Siete uguali! Se andate a I Soliti Ignoti da Amadeus sbancate", ha concluso Liorni, con una sorta di omaggio all'amico e collega. "Salutiamo Amadeus! Grande Ama!", ha rimarcato. ... Leggi su liberoquotidiano

Ha salutato l'amico e collega Amadeus all'inizio della puntata di Reazione a catena di oggi, domenica 26 luglio 2020, Marco Liorni. Prima di dare il via al primo gioco, presentando le concorrenti dell

Ha salutato l'amico e collega Amadeus all'inizio della puntata di Reazione a catena di oggi, domenica 26 luglio 2020, Marco Liorni. Prima di dare il via al primo gioco, presentando le concorrenti dell ...