Scuola, la ripresa dopo il covid Saranno 15 mila gli aspiranti supplenti (Di lunedì 27 luglio 2020) La stima della Cisl basata sul boom di domande che stanno arrivando da precari e neo laureati Per entrare in graduatoria c’è tempo fino al 6 agosto. I servizi di consulenza dei sindacati registrano il tutto esaurito. Leggi su ecodibergamo

c_appendino : Ringrazio @AzzolinaLucia per essere venuta a #Torino a lavorare di persona con il tavolo regionale per l’avvio dell… - RenataCArt : RT @byoblu: “A scuola si comunica, si impara si condivide - Spontaneità, socializzazione, diritti per tornare alla normalità”. La manifesta… - DeianaRf : RT @byoblu: “A scuola si comunica, si impara si condivide - Spontaneità, socializzazione, diritti per tornare alla normalità”. La manifesta… - Popagni : RT @byoblu: “A scuola si comunica, si impara si condivide - Spontaneità, socializzazione, diritti per tornare alla normalità”. La manifesta… - salvatorebrizzi : RT @byoblu: “A scuola si comunica, si impara si condivide - Spontaneità, socializzazione, diritti per tornare alla normalità”. La manifesta… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola ripresa Ripresa a settembre: “centralisti” vs “autonomisti” La Tecnica della Scuola Zingaretti (Pd): gravissimo non riaprire le scuole a settembre, i ministri si coordino e serve più personale

Non è solo l’opposizione politica a pungolare la ministra dell’Istruzione sul ritorno a scuola in presenza, a settembre, di tutti gli alunni: dopo la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, ...

Fisco, sgravi per i neoassunti e per chi torna dalla Cig

Niente contributi per i primi sei mesi di assunzione di nuovi dipendenti, e niente contributi per 3/4 mesi anche per i dipendenti che rientrano al lavoro dopo un periodo di cassa integrazione. Gli sgr ...

Non è solo l’opposizione politica a pungolare la ministra dell’Istruzione sul ritorno a scuola in presenza, a settembre, di tutti gli alunni: dopo la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, ...Niente contributi per i primi sei mesi di assunzione di nuovi dipendenti, e niente contributi per 3/4 mesi anche per i dipendenti che rientrano al lavoro dopo un periodo di cassa integrazione. Gli sgr ...