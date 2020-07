Scuola, la bozza sulle regole per il nuovo anno: test a campione per gli studenti, un medico per istituto (Di lunedì 27 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 luglio) Emergono i primi dettagli della bozza del protocollo d’intesa siglato dal ministero dell’Istruzione e dai sindacati per garantire l’avvio dell’anno scolastico. test sierologici e individuazione di medici di sorveglianza negli istituti i due elementi principali per la ripartenza delle lezioni nell’era Coronavirus. Previsto lo «svolgimento dei test sierologici per tutto il personale scolastico in concomitanza con l’inizio delle attività didattiche». Anche gli alunni saranno soggetti a un’indagine di sieroprevalenza. Nel loro caso, però, si tratterà di «test a campione per la popolazione studentesca con cadenza periodica. Saranno a ... Leggi su open.online

