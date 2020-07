Scuola, i produttori contro il bando per banchi innovativi. Il preside Giuliano: “Li uso da 8 anni, permettono nuova didattica” (Di lunedì 27 luglio 2020) Non si fermano le polemiche sulla gara europea per l’acquisto di tre milioni di banchi per le scuole lanciata dal commissario all’emergenza Domenico Arcuri. Da una parte c’è la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina che a più riprese ha ribadito che il nuovo arredo sarà pronto in tempo, dall’altra ci sono alcuni produttori e le loro associazioni di riferimento che definiscono “una missione impossibile” quella di fornire in 23 giorni gli istituti di tutto il Paese del materiale necessario. In ballo ci sono 1,5 milioni di banchi monoposto tradizionali e 1,5 milioni di sedute attrezzate di tipo innovativo, il cosiddetto banco-sedia con le rotelle criticato dalle opposizioni. Una soluzione, questa, che in realtà viene utilizzata già da otto anni ... Leggi su ilfattoquotidiano

Quando la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, alla conferenza stampa con il premier Giuseppe Conte per presentare le linee guida della riapertura della scuola, ha mostrato la foto dei suoi banchi ...

Scuola, un banco non può rivoluzionare la didattica. O meglio, non senza docenti preparati

Non ho mai capito perché gli studenti a scuola debbano stare scomodi, seduti su sedie di legno che dopo sei ore di scuola ti distruggono il culo. Il dibattito nato in queste ore sull’introduzione di 1 ...

