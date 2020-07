Scudetto Juventus, Sabatini: “Sarri non ha migliorato la squadra, Ronaldo leader” (Di lunedì 27 luglio 2020) Scudetto Juventus – Sandro Sabatini è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del titolo, vinto ieri sera, dalla squadra di Maurizio Sarri grazie alla vittoria ottenuta contro la Sampdoria. L’opinionista di Sportmediaset non ha completamente promosso il lavoro del tecnico toscano, ma ha elogiato la stagione di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è stato fondamentale per raggiungere l’obiettivo soprattutto nei momenti più difficili. Juventus: le parole di Sabatini sullo Scudetto vinto “Gli diciamo bravo perché ha vinto il Campionato, ma non ha trasformato il gioco e anzi la Juve ha giocato peggio dell’anno scorso. Se vince la Champions i tifosi della Juve gli devono fare un ... Leggi su juvedipendenza

SkySport : 9?? NOVE VOLTE JUVE ??? Le emozioni della stagione dei campioni ?? - Sport_Mediaset : +++ La #Juventus è campione d'Italia: con la vittoria sulla #Sampdoria vince lo Scudetto numero 9 di fila +++… - forumJuventus : Se ancora non l'aveste capito la Juventus è Campione d'Italia! ?? E' qui la festa per il 9° di fila! Join our Stron9… - supercicciolo : RT @Canix70: Scudetto d'agosto: Inter Scudetto post covid: Atalanta Scudetto 2019/20: Juventus - RaulMtnez_88 : RT @ThomasNef2: Juventus le gano a la Sampdoria y consumo su noveno scudetto cosecutivo - Escrita por @RaulMtnez_88 via @ExpressFutbol_ #Se… -