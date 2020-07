Scudetto Juventus, la festa dei tifosi a Torino è contenuta: Piazza San Carlo è semi-deserta. “Quest’anno la vittoria ha un sapore diverso” (Di lunedì 27 luglio 2020) “Sono soddisfatto ma non al 100%, un’altra squadra avrebbe meritato di più: l’Atalanta”. Pochi tifosi sono scesi in Piazza San Carlo a Torino, per festeggiare il nono Scudetto consecutivo della Juventus. Un centinaio quelli che sventolano bandiere o sfoggiano magliette bianconere, in molti con la mascherina. Pesa l’assenza di un campionato continuato e la mancanza di uno stadio: “Poteva andare meglio. Sono contento, sono nove anni di fila anche se quest’anno ci hanno tolto lo stadio”. Ma per tutti “quest’anno ha un sapore diverso“. Anche vedere la Piazza così vuota “è strano”, ma, sottolineano i tifosi, “è giusto che ci sia ... Leggi su ilfattoquotidiano

