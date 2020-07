Scoperti gli smalti esatti che Meghan Markle ha usato per la manicure da sposa (Di lunedì 27 luglio 2020) Un matrimonio visto da milioni di persone, diventato un modello per molte spose e che ha regalato spunti ancora adesso risonanti. Il royal wedding di Harry e Meghan è ormai entrato nella storia, per tanti motivi, e tra questi anche per la manicure da giorno del sì. La duchessa di Sussex per il makeover di unghie di mani e piedi si sarebbe affidata al DryBy London, come ha rivelato Vogue UK. Per lei le artiste delle unghie avrebbero creato un design personalizzato. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : Scoperti gli Scoperti gli smalti esatti che Meghan Markle ha usato per la manicure da sposa Vanity Fair Italia Dovizioso: "26 punti? Non male, ma speravo di averne di più"

Il ducatista era convinto di aver trovato la strada giusta nel warm-up, ma poi in gara è stato frenato da un problema inedito. Per Brno però spera nel riscatto. "Tutto sommato, per essere Jerez, con q ...

Bergamo celebra Sant’Alessandro Riflessioni, teatro e musica - Il programma

Dal 19 al 29 agosto gli eventi per il patrono di Bergamo. Il tema di questo difficile 2020 segnato dall’emergenza sanitaria è la Compassione. La celebrazione annuale di Sant’Alessandro, patrono di Ber ...

