Sconto speciale ai viaggiatori Moby e Tirrenia che visitano l'acquario di Cala Gonone (Di lunedì 27 luglio 2020) (Cala Gonone, 27.07.2020) - Cala Gonone, 27.07.2020 – Per chi sceglie Moby e Tirrenia, da sempre, la vacanza inizia già dal viaggio, con servizi di bordo unici e l'assoluta sicurezza, certificata quest'anno anche dalla figura del “care manager”, che vigila sul mantenimento delle distanze e su tutti gli aspetti del viaggio, assicurando assistenza ai passeggeri dal momento dell'imbarco a quello dello sbarco. Ma la vacanza inizia già dal viaggio anche perché è possibile pianificare la vacanza e le escursioni durante la permanenza in Sardegna ancora prima di partire o appena giunti a destinazione sull'isola. Moby e Tirrenia continuano con la loro politica di marketing territoriale per valorizzare sempre ... Leggi su iltempo

myri_di : RT @HMbyrepower: .@Repower_Italia supporta il @TieffeTeatro, sostenendo la 'Rassegna all'Imbrunire' tramite i suoi cargobike LAMBROgio. Fo… - littlelookalike : RT @pizzo_76: È il momento di salutare Riva del Garda e l'hotel Sole. Di sicuro è un arrivederci a presto! per gli amici del blog sconto s… - BoysItalian : RT @romacruis: Follow my hot page ???? ONLY 10 DISCOUNTED SUBS!!! Watch my hot content with no extra charge with an exceptional 38% discoun… - venetolink : RT @pizzo_76: È il momento di salutare Riva del Garda e l'hotel Sole. Di sicuro è un arrivederci a presto! per gli amici del blog sconto s… - ErmannoCastaldo : RT @pizzo_76: È il momento di salutare Riva del Garda e l'hotel Sole. Di sicuro è un arrivederci a presto! per gli amici del blog sconto s… -

Ultime Notizie dalla rete : Sconto speciale Sconto speciale ai viaggiatori Moby e Tirrenia che visitano l'acquario di Cala Gonone Il Tempo Sconto speciale ai viaggiatori Moby e Tirrenia che visitano l'acquario di Cala Gonone

(Cala Gonone, 27.07.2020) - Cala Gonone, 27.07.2020 – Per chi sceglie Moby e Tirrenia, da sempre, la vacanza inizia già dal viaggio, con servizi di bordo unici e l'assoluta sicurezza, certificata ques ...

“Meglio la sedia elettrica”, la moglie di Cutolo non ne può più del 41 bis

“Meglio la sedia elettrica che il 41 bis per Raffaele Cutolo”. E’ forse questo il concetto più toccante espresso da Immacolata Iacone, moglie del Professore, al Consiglio Direttivo di “Nessuno tocchi ...

(Cala Gonone, 27.07.2020) - Cala Gonone, 27.07.2020 – Per chi sceglie Moby e Tirrenia, da sempre, la vacanza inizia già dal viaggio, con servizi di bordo unici e l'assoluta sicurezza, certificata ques ...“Meglio la sedia elettrica che il 41 bis per Raffaele Cutolo”. E’ forse questo il concetto più toccante espresso da Immacolata Iacone, moglie del Professore, al Consiglio Direttivo di “Nessuno tocchi ...