Scienza: il cervello più grande rallenta lo sviluppo delle abilità motorie (Di lunedì 27 luglio 2020) Le dimensioni del cervello umano influiscono sul lasso di tempo necessario allo sviluppo di abilità motorie, che risulta più prolungato rispetto ad altri primati. A rivelarlo uno studio, pubblicato sulla rivista Science Advances, condotto dagli esperti dell’Università di Zurigo, che hanno studiato più di 30 diverse specie di primati per sette anni, scoprendo che alcuni primati sviluppano capacità motorie precocemente rispetto agli esseri umani, dato che le dimensioni ridotte dell’organo cerebrale rendono più rapida la maturazione di determinate abilità. “Un cervello grande – spiega Sandra Heldstab, biologa evoluzionista presso il Dipartimento di Antropologia dell’Università di Zurigo – ... Leggi su meteoweb.eu

