Science: "La scuola può ripartire subito, più benefici che rischi per gli alunni" (Di lunedì 27 luglio 2020) Le scuole dovrebbero riaprire: ad affermarlo è la rivista Science, che ha studiato le strategie di riapertura in Sud Africa, Finlandia e Israele. I pediatri e gli educatori del Regno Unito, in una lettera aperta firmata da più di 1.500 membri del «Royal College of Paediatrics and Child Health», si chiedono quali possano essere i danni nel caso in cui le scuole continuassero ad essere chiuse e affermano: “Continuare a tenere chiuse le scuole lascerebbe segni indelebili a un’intera generazione”.Se da una parte è vero che i bambini più piccoli raramente si contagiano l’un l’altro o portano il virus a casa, infettando i famigliari, è vero anche che i focolai nelle scuole sono inevitabili. “Ma ci sono buone notizie”, precisa Otto Helve, uno specialista ... Leggi su huffingtonpost

