Sbarchi migranti, la sindaca di Porto Empedocle: «Ne abbiamo 500 chiusi in una tensostruttura senza finestre» (Di lunedì 27 luglio 2020) Sbarchi migranti, è una situazione drammatica quella descritta dalla sindaca M5S di Porto Empedocle Ida Carmina ai microfoni dell’emittente romana Radio Cusano Campus. “abbiamo oltre 500 migranti chiusi in una tensostruttura senza finestre. Non ci sono finestre, è un forno lì dentro, rischiano il soffocamento. Qui deve intervenire il governo”, è l’appello della sindaca della città portuale affacciata sul Canale di Sicilia. (segue dopo la foto) Porto Empedocle come un “campo di concentramento”, la sindaca: “Il governo e la Ue ... Leggi su urbanpost

matteosalvinimi : ?? Cento immigrati in fuga da una struttura di accoglienza a Caltanissetta: sbarchi senza sosta, raffica di clandest… - LegaSalvini : #LAMPEDUSA CON VIRUS E MIGRANTI, LA PROTESTA CLAMOROSA - LegaSalvini : SICILIA MARTORIATA DAGLI SBARCHI. E 30 MIGRANTI SCAPPANO DA POZZALLO - ato_ucci : RT @GiorgiaMeloni: Continuano gli sbarchi e le fughe di migranti dai centri di accoglienza italiani. Non possiamo permetterci una crisi nel… - caterinabaldi1 : RT @AzzurraBarbuto: In 7 giorni sono arrivati 2378 migranti Lampedusa è in ginocchio Sbarchi incessanti -