Sarri, l'Empoli si complimenta: «Insieme in Serie A, ora festeggi il tricolore» – FOTO

L'Empoli festeggia il suo ex allenatore, Maurizio Sarri, dopo la conquista dello Scudetto: il post del club toscano Maurizio Sarri conquista il suo primo Scudetto sulla panchina della Juventus. I bianconeri ieri hanno conquistato la matematica con la vittoria contro la Sampdoria. Sono tanti i complimenti alla Juventus e a Maurizio Sarri. Arrivano puntuali quelli dell'Empoli, società con la quale il tecnico aveva trovato per la prima volta in Serie A. Complimenti davvero sentiti per l'allenatore che arriva per la prima volta sul tetto d'Italia. Insieme abbiamo conquistato la Serie A, oggi festeggi il tricolore; il primo allenatore che dopo aver guidato l'Empoli ...

