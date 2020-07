Santa Sofia di nuovo moschea. Urge una lungimirante programmazione della politica dei beni culturali (Di lunedì 27 luglio 2020) Il 24 luglio di un tempo che fu a Losanna fu firmato un trattato che sancì la fine dell’impero ottomano. Nacque la Turchia moderna, la repubblica turca, e i mammaliturchi cominciarono ad avvicinarsi notevolmente ai nostri costumi, al nostro modo di lavorare e di tenere i rapporti internazionali. Sembrava una bella storia con tanto di lieto fine, considerato il notevole incremento delle libertà personali e sociali. La basilica di Santa Sofia a Istanbul, eh si, quella che fu costruita per ordine dell’imperatore bizantino Giustiniano, che fu per un millennio la casa della chiesa d’Oriente, fu convertita in moschea dall’imperatore ottomano Mehmet. Per affermare Istanbul come crocevia di religioni e culture differenti, la moschea, ex chiesa, nel 1923 fu trasformata in ... Leggi su ildenaro

