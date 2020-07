Salvini senza mascherina al convegno 'negazionista' sul Covid al Senato (Di lunedì 27 luglio 2020) 'Non ce l'ho e non la uso' ha detto il leader leghista rifiutando un dispositivo offertogli da un collaboratore. 'Il saluto col gomito ci rende disumani' Leggi su tg.la7

fattoquotidiano : Regionali Toscana, l’incontro con Salvini e Ceccardi è al chiuso: pubblico senza mascherine né distanziamento – Le… - VittorioSgarbi : «Il rischio — dice il filosofo Bernard-Henri Levy — è che usciamo da questa crisi sanitaria con una epidemia di stu… - Corriere : Convegno sul lockdown in Senato, Salvini arriva senza mascherina: «Non ce l’ho e non me la metto» - spighissimo : RT @ilruttosovrano: Al convegno in Senato dei 'Negazionisti del Covid' c'era il pool di luminari della scienza composto da: Salvini senza m… - mariavenera : @grotondi Non copi Salvini,vede cosa sta succedendo negli altri Paesi?anche da noi con gli assembramenti che ci son… -