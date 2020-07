Salvini rifiuta mascherina in Senato, Speranza: “Non dividiamoci su questo”. M5s: “Schiaffo a chi si è ammalato”. Pd: “Come Bolsonaro” (Di lunedì 27 luglio 2020) Mentre Matteo Salvini si rifiutava di indossare la mascherina al Senato, nel corso dell’evento “Covid-19 in Italia, tra informazione scienza e diritti” che riuniva filosofi, giornalisti, giuristi e medici tutti contrari alla proroga dello stato di emergenza per la pandemia, il ministro della Salute, Roberto Speranza, gli risponde indirettamente ricordando l’importanza delle protezioni personali. Intervenuto al webinar “Pandemia: le forme del politico”, il membro di Liberi e Uguali ha voluto ricordare che “indossare la mascherina resta una delle regole essenziali per contrastare la diffusione del coronavirus. Siamo fuori dalla tempesta ma non siamo ancora approdati in un porto sicuro. Non dividiamoci su questo“. Più ... Leggi su ilfattoquotidiano

