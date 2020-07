Salvini, il Bolsonaro italiano: sminuisce la gravità del virus e rifiuta le mascherine (Di lunedì 27 luglio 2020) Un Bolsonaro italiano, tanto gli estremisti di destra sono fatti con lo stampino: nemici della scienza, favorevoli ai soldi come priorità rispetto alla salute, nemici dei diritti civili e, ovviamente, ... Leggi su globalist

AndreaScanzi : “Poteva e doveva andare meglio”. La faccia come il bolsonaro, proprio. Davvero senza pudore questa opposizione. Che… - Silvia240907 : RT @iscaramuzzi: nel deserto di roma in un bar a parlare con il grande @lucasfferraz di Bolsonaro e Salvini, Fatima e Stati Uniti, jihad e… - Rcata1 : @danielabulleri2 @matteosalvinimi Lei ha ragione. Il problema di salvini e che non bisogna toccare i leghisti...la… - tuliomafra : RT @iscaramuzzi: nel deserto di roma in un bar a parlare con il grande @lucasfferraz di Bolsonaro e Salvini, Fatima e Stati Uniti, jihad e… - DS15199459 : #Salvini non vuole più mettere la #mascherina e in questo modo imita le idee di #Trump e #Bolsonaro. Visto come va… -