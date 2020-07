Salvini: “Governo spalanca porti e non controlla clandestini. Mette in pericolo l’Italia” (Di lunedì 27 luglio 2020) Il leader della Lega, Matteo Salvini, è tornato all’attacco della maggioranza di Governo per la gestione della situazione legata all’immigrazione: “Cento immigrati in fuga da una struttura di accoglienza a Caltanissetta: sbarchi senza sosta, raffica di clandestini col Covid-19, allontanamenti di finti profughi. Il governo minaccia lo stato di emergenza per tappare in casa gli italiani ma spalanca i porti e non controlla i clandestini. Quasi tutti i giornali e i telegiornali nascondono la verita’ ai cittadini: Conte-Lamorgese-Pd-5Stelle mettono in pericolo l’Italia”. Leggi su sportface

