"Salvini garantista? Ma mi faccia il piacere! Mi ha lasciato massacrare per le mutande". Parla Roberto Cota (Di lunedì 27 luglio 2020) Attilio Fontana difeso per i suoi pasticci e lei abbandonato e umiliato per un paio di mutande. Per di più verdi. Identitarie. E però, così, non si fa… “Umiliato, maltrattato. Mi hanno massacrato per molto meno e per una vicenda ridicola. La Lega mi ha lasciato da solo. Ho sofferto umanamente. Dove Leggi su ilfoglio

