Salvini al convegno sul Covid senza mascherina:"Non ce l'ho e non la metto". Il leader della Lega:"Saluto con il gomito è la fine della specie umana" Il leader della Lega Matteo Salvini ha preso parte a un convegno sul Covid in Senato organizzato dal senatore Armando Siri e dal critico d'arte e senatore Vittorio Sgarbi,

Corriere : Convegno sul lockdown in Senato, Salvini arriva senza mascherina: «Non ce l’ho e non me la metto» - Agenzia_Ansa : L'emergenza non esiste, convegno anticovid al Senato. #Salvini, mi autodenuncio, io do la mano #Coronavirus #ANSA - SkyTG24 : #Roma, Salvini senza mascherina a un convegno in Senato sul coronavirus - matteocassa2 : Salvini senza mascherina al convegno dei negazionisti Covid: «Non ce l’ho e non me la metto» -… - TheBest_Chrono : RT @fabiochiusi: Ma se il virus non esiste più, o comunque non è più pericoloso, perché per dimostrarlo non vanno da un positivo e si fanno… -