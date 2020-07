Salerno: incendia l’autovettura dell’ex e del nuovo compagno: arrestato stalker (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Gli Agenti della Polizia di Stato hanno eseguito un’Ordinanza Applicativa della Misura Cautelare degli Arresti Domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su conforme richiesta della Procura di Salerno, nei confronti di un cittadino italiano, residente a Napoli, P.F di anni 45. La misura è stata eseguita, nelle prime ore della mattinata di venerdì 24 luglio u.s., dalla Squadra Mobile della Questura di Salerno, collaborata dalla Squadra Mobile di Napoli. Le indagini, avviate nello scorso mese di giugno e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, sono scaturite a seguito dell’incendio divampato in un condominio del centro cittadino, in via Generale Clark che ha visto coinvolte numerose ... Leggi su anteprima24

