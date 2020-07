Ryanair si lascia alle spalle il trimestre «più impegnativo» della sua storia (Di lunedì 27 luglio 2020) La low cost esce con le ossa rotte dalla pandemia, ma conta di tornare al 70% dell'operatività in settembre. Leggi su media.tio.ch

SottileDottor : RT @emrato: Ma che fatica facevano a fare il modulo anche per i minori, per stare assolutamente tranquilli? La gente è pazza «QR code anch… - emrato : Ma che fatica facevano a fare il modulo anche per i minori, per stare assolutamente tranquilli? La gente è pazza «… - risikoGE : @Ryanair_IT @torinoairport Stronzate migliori per fare pubblicità che lascia il tempo che trova, non ne avete? - Dome689 : «QR code anche ai minori» Ryanair lascia a terra 30 persone - alibionlineit : RT @webecodibergamo: «QR code anche ai minori» Ryanair lascia a terra 30 persone -

Ultime Notizie dalla rete : Ryanair lascia Ryanair si lascia alle spalle il trimestre «più impegnativo» della sua storia Ticinonline Coronavirus, Ryanair in ginocchio: passeggeri diminuiti del 99%. Perdita da 185 milioni in tre mesi

Il Coronavirus ha letteralmente messo in ginocchio la Ryanair. La compagnia low cost irlandese ha chiuso il primo trimestre dell'anno fiscale con una perdita di 185 milioni di euro. Nello stesso perio ...

Ryanair affonda in Borsa: cosa è successo davvero nell’ultimo trimestre

Le azioni Ryanair hanno reagito negativamente alla trimestrale societaria. Il titolo ha bruciato ampio terreno già nei primi minuti di contrattazione, deluso da quanto ammesso dall’azienda che, come l ...

Il Coronavirus ha letteralmente messo in ginocchio la Ryanair. La compagnia low cost irlandese ha chiuso il primo trimestre dell'anno fiscale con una perdita di 185 milioni di euro. Nello stesso perio ...Le azioni Ryanair hanno reagito negativamente alla trimestrale societaria. Il titolo ha bruciato ampio terreno già nei primi minuti di contrattazione, deluso da quanto ammesso dall’azienda che, come l ...