Rummenigge: «Manchester City in Champions? Colpa della UEFA» – VIDEO (Di lunedì 27 luglio 2020) Karl-Heinz Rummenigge ha commentato la riammissione del Manchester City alle competizioni europee – VIDEO Karl-Heinz Rummenigge, dirigente del Bayern Monaco, ha commentato la riammissione del Manchester City alle competizioni europee, per i prossimi due anni, nonostante le violazioni del Fair Play Finanziario. «Se il Manchester City è stato riammesso in Champions League, la Colpa è solo dell’UEFA», ha dichiarato in maniera critica Rummenigge. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

"Con Leroy abbiamo ingaggiato un giocatore che fa la differenza per il suo modo di giocare e di stare in campo". Così l'ex portiere Oliver Kahn, oggi componente del Direttivo del Bayern Monaco, si è e ...

