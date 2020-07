Ronn Moss al Magna Graecia Film Festival (Di lunedì 27 luglio 2020) XVII edizioneCATANZAROc/o Porto1 / 8 agosto 2020 Il Magna Graecia Film Festival cala un altro asso. Il 2 agosto terrà in fatti una masterclass dedicata alla serialità televisiva, Ronn Moss, l’indimenticabile Ridge di Beautiful, la soap che ha appena festeggiato 30 anni dalla messa in onda della prima puntata. L’attore a settembre girerà in Italia il suo prossimo Film Viaggio a sorpresa (Surpise Trip), una commedia brillante e romantica ambientata tra New York e la Puglia, che narra la storia di Michael, un broker newyorkese innamorato dell’Italia che compra una masseria in Puglia per dare un cambio alla monotonia della sua vita. Il Film diretto dal giovane ... Leggi su romadailynews

