Ronald De Boer consiglia il fratello Frank: “Allenare? Meglio fare altro…” (Di lunedì 27 luglio 2020) Nuovo stop per Frank De Boer. L'ex allenatore dell'Inter ha deciso di rassegnare le dimissioni da guida dell'Atlanta United, squadra di MLS. Attualmente il tecnico olandese è senza squadra e non si comprende quali possano essere gli scenari futuri. Il fratello Ronald De Boer ha parlato di questa situazione ai microfoni del Telegraaf: "Dovrebbe concedersi un momento per rilassarsi e capire cosa vuole veramente. Forse dovrebbe fare qualcos'altro per un po'. Certo, se si presentasse un nuovo club, potrebbe ritornare in panchina".caption id="attachment 308205" align="alignnone" width="1024" Frank De Boer/captionALTI E BASSIFinora la carriera da allenatore di Frank De Boer si è rivelata ricca di alti e bassi. ... Leggi su itasportpress

