Romina Power, 50esimo anniversario del matrimonio con Al Bano: "Mi ha insegnato a stare sul palco, ma tornassi indietro farei la regista" (Di lunedì 27 luglio 2020) Al Bano "mi ha insegnato a stare sul palco e ad affrontare il pubblico. Ero di una timidezza e di un'insicurezza spaventosa! Ho assorbito e fatta mia la sua disinvoltura. E penso di aver alleggerito la sua tendenza al melodramma". Lo ha detto Romina Power in un'intervista rilasciata oggi a Il Corriere della Sera, in occasione del 50mo anniversario del matrimonio con AlBano Carrisi, celebrato il 26 luglio del 1970.A proposito del fatto che il pubblico sia molto legato alla coppia Al Bano-Romina, l'artista di origine statunitense risponde: "Forse perché ci hanno visti crescere. Hanno fatto un po' l'abitudine a vederci insieme. O forse perché abbiamo inciso centinaia di canzoni e la musica ... Leggi su blogo

