Romina Power, 50 anni fa il matrimonio con Al Bano Carrisi: “Se non lo avessi incontrato avrei…” (Di lunedì 27 luglio 2020) Il 26 Luglio del 1970 si celebrava a Cellino San Marco uno dei matrimoni più importanti e attesi di allora e altrettanto celebre nel mondo della musica e del gossip. Son passati ben 50 anni dalle nozze di Al Bano e Romina Power. Ed oggi, nonostante la coppia non stia più insieme, per il collettivo immaginario Al Bano e Romina continuano ad avere quel legame indissolubile e molto amato dallo stesso pubblico. Con la separazione avvenuta nel 1999, il divorzio nel 2012 e la relazione di Al Bano con Loredana Lecciso, non hanno impedito al pubblico di vedere Al Bano e Romina come un’unica coppia. Ed ecco infatti che, il loro ritorno sui palchi più importanti a livello mondiale ha reso i concerti ancor più ... Leggi su velvetgossip

