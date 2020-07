Roma, Veretout: "La stagione non è finita, dobbiamo tenere dietro Napoli e Milan" (Di lunedì 27 luglio 2020) Il centrocampista della Roma Jordan Veretout è intervenuto ai microfoni di Roma TV al termine del match vinto contro la Fiorentina: “Abbiamo giocato bene, loro anche, ma possiamo fare di più. Leggi su tuttonapoli

Un successo più importante di quanto si possa immaginare quello che arriva da questo Roma-Fiorentina dai due volti. Un discreto primo tempo dei giallorossi ed una ripresa piena di difficoltà, fino all ...I bianconeri battono la Samp per 2-0 e si confermano campioni d’Italia per la nona volta consecutiva – nessuno ha fatto meglio in Europa – e per la 36esima volta della loro storia – È anche il primo t ...