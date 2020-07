Roma, tenta di vendere bimbo di 3 anni sul lungomare di Ostia: arrestato (Di lunedì 27 luglio 2020) Il 23enne ha fermato un quarantenne Romano chiedendogli 20 euro in cambio di palpeggiamenti: l'uomo l'ha denunciato alla guardia di Finanza che dopo un inseguimento l'ha fermato. Il bambino denutrito e disidratato è ricoverato all'ospedale Grassi. Il tribunale per i minori... Leggi su repubblica

