Roma, si balla senza mascherine e senza distanziamento: chiuso noto locale all’Eur (Di lunedì 27 luglio 2020) Nell’ambito dei controlli disposti dal Questore nei locali notturni, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale diretta da Angela Cannavale stanotte hanno eseguito diversi accertamenti tra cui un’ispezione presso un noto locale all’Eur, riscontrando il mancato rispetto del protocollo Covid. In particolare i poliziotti accertavano la presenza di assembramenti durante l’attività danzante, inoltre non tutti i dipendenti indossavano correttamente le mascherine come anche alcuni clienti, soprattutto nella zona adibita a pista da ballo e nel privè. A seguito del controllo, oltre alla sanzione amministrativa pari a 280 euro, è stata disposta la chiusura delle attività per 4 giorni. Roma, si balla ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma, si balla senza mascherine e senza distanziamento: chiuso noto locale all’Eur - LauraL07620640 : Balla per me Balla per me Belli, da un passato in salita A un presente a fatica Roma ci difenderà ancora Se non per… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma balla Roma, le pagelle di CM: Veretout di ghiaccio, Mancini balla Calciomercato.com ROMA E PROVINCIA, ASSOTUTELA: “ALLARME INCENDI E POCHI POMPIERI”

“I recenti e devastanti roghi che hanno bruciato e cancellato ettari ed ettari di territorio capitolino hanno riacceso l’attenzione mediatica sull’allarme incendi, che sistematicamente ogni estate si ...

Caso Banega, il Siviglia corre ai ripari con allenamenti distanziati e controlli

Dopo che in Spagna è esploso il caso Banega, trovato a ballare in una discoteca dove sono risultati positivi al Covid dodici dipendenti e senza rispettare le distanze di sicurezza, il Siviglia è corso ...

“I recenti e devastanti roghi che hanno bruciato e cancellato ettari ed ettari di territorio capitolino hanno riacceso l’attenzione mediatica sull’allarme incendi, che sistematicamente ogni estate si ...Dopo che in Spagna è esploso il caso Banega, trovato a ballare in una discoteca dove sono risultati positivi al Covid dodici dipendenti e senza rispettare le distanze di sicurezza, il Siviglia è corso ...