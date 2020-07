Roma, scoppia il caso De Sanctis. L'ex portiere potrebbe dimettersi dal ruolo di ds ad interim: i motivi (Di lunedì 27 luglio 2020) Nuovo terremoto societario in casa Roma. Ad una quarantina di giorni dalla sospensione del vecchio ds Gianluca Petrachi i giallorossi rischiano seriamente di perdere anche quello ad interim Morgan De Sanctis: a riportare la notizia è il Corriere dello Sport. L'ex estremo difensore starebbe seriamente pensando alle dimissioni perché amareggiato e deluso dell'organizzazione interna del club: De Sanctis credeva di doversi occupare della direzione sportiva della Roma (anche se solo... Leggi su 90min

BombeDiVlad : ?? #Roma, nuova grana in casa giallorossa ?? #DeSanctis minaccia le dimissioni: le ultime #LeBombeDiVlad #LBDV - deromaflavio : @Wilally @Gabrioc Meno 'boh', più 'Forza Roma'. Faje scoppià er core dâ rabbia, a quelli. - marinabeccuti : Roma, scoppia il caso De Sanctis - Torinogranatait : Roma, scoppia il caso De Sanctis - chiimmydipity : dio cane sono tornata ieri sera, mi fa male tutto e mi scoppia la testa ma lasciami tranquilla è troppo difficile,… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma scoppia

Claudia Gerini non ha bisogno di presentazioni. La 48enne attrice romana, celebre per i suoi ruoli al fianco di Carlo Verdone, è la protagonista indiscussa del primo red carpet post coronavirus. È sta ...De Sanctis è deluso perché aveva capito di doversi occupare della direzione sportiva, anche se solo temporaneamente, e invece è scivolato in fretta nell’imbuto che già aveva intrappolato Sabatini prim ...