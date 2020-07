Roma-Latina, Corrado: necessario tavolo tecnico-politico (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma – “Non c’e’ nessuna volonta’, da parte nostra, di ostacolare il miglioramento delle infrastrutture regionali, ma non possiamo accettare a prescindere un progetto che non conosciamo e che oggi esiste solo nelle conferenze stampa”. Cosi’ in una nota Valentina Corrado, sul corridoio intermodale Roma Latina, nel corso del suo intervento di oggi in Consiglio regionale. “Il Movimento 5 Stelle ha da sempre espresso la propria contrarieta’ al vecchio progetto autostradale ed una riserva alla revisione dello stesso, che continua a mantenere le stesse criticita’ in termini di elevato impatto ambientale, mancata risoluzione di problemi di sicurezza della Pontina, strada a notevole traffico pendolare e soprattutto per la totale assenza di condivisione con il ... Leggi su romadailynews

Abitarearoma : ???? #Covid19, #27luglio: a #Roma 4 casi e in tutto il #Lazio 13 0?? Nessun caso nella #AslRoma3, Roma 4, #Viterbo,… - LatinaBiz : Coronavirus Ci sono stati tre nuovi casi di Coronavirus che sono stati registrati sul territorio di Nettuno dalla… - quartomiglio : RT @simonilla23: #Romadascoprire il Parco delle Tombe Latine, siamo nel @parcoappia vicino #metroA Arco di Travertino. Qui è preservato un… - simonilla23 : #Romadascoprire il Parco delle Tombe Latine, siamo nel @parcoappia vicino #metroA Arco di Travertino. Qui è preserv… - GIGUG1N : quasi ogni anno facciamo l'amichevole latina-roma, edin dzeko potrá dire di aver segnato nei migliori stadi d'europ… -