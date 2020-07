Roma, intervento riuscito per Pellegrini. Addio Serie A, speranza Europa League (Di lunedì 27 luglio 2020) È perfettamente riuscito l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto Lorenzo Pellegrini per risolvere la frattura al setto nasale, rimediata nel corso della partita contro la Fiorentina a seguito di un violento scontro di gioco con l'avversario Nikola Milenkovic. Il campionato del centrocampista della Roma può dunque dirsi concluso, perché non potrà essere a disposizione per le ultime due giornate contro Torino e Juventus. Diversa la questione relativa all'Europa League: qualora fosse in... Leggi su 90min

