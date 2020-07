Roma, il Partito Animalista Europeo scende in Piazza: «Le botticelle continuano a circolare, è inammissibile» (Di lunedì 27 luglio 2020) Il 30 giugno scorso la sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un’ordinanza che vieta la circolazione dei veicoli a trazione animale, le cosiddette “botticelle”, in presenza di temperature pari o superiori a 30 gradi centigradi. Ma, l’ordinanza a quanto pare, non verrebbe rispettata dai vetturini che continuerebbero indisturbati a fare il loro lavoro. E’ per questo motivo che il Partito Animalista Europeo ha organizzato per la giornata di domani, martedì 28 luglio 2020, un incontro spontaneo a Piazza di Spagna alle ore 15:00 così che i cittadini possano verificare il rispetto delle norme e far intervenire, nel caso ce ne fosse bisogno, la forza pubblica. ‘Non possiamo permettere alla casta dei vetturini che vive sulla ... Leggi su ilcorrieredellacitta

fattoquotidiano : Paragone lancia il nuovo partito Italexit, con lui la presidente del VII municipio di Roma. Lozzi: “Lascio M5s e mi… - CorriereCitta : Roma, il Partito Animalista Europeo scende in Piazza: «Le botticelle continuano a circolare, è inammissibile» - marcelocchio : RT @pbecchi: Partito per Roma in treno - pochissimi posti da Genova ormai isolata dal mondo - per partecipare all‘ incontro di domani sul C… - FRAb9 : RT @mariobianchi18: Il #27luglio 1943 a Roma si riunisce il Comitato nazionale delle correnti antifasciste a cui è dato mandato di rapprese… - bqlzan : RT @pbecchi: Partito per Roma in treno - pochissimi posti da Genova ormai isolata dal mondo - per partecipare all‘ incontro di domani sul C… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Partito Dai Radicali alle Sardine, tutti sognano il Campidoglio. La scossa al Pd: “Servono le primarie” RomaToday Innovazione, Wmf sempre più internazionale con 12 eventi in tutto il mondo

Roma, 27 lug. (Adnkronos) - Il Wmf- il più grande Festival sull'Innovazione realizzato da Search On Media Group - varca i confini italiani confermandosi ulteriormente come un evento di riferimento per ...

Atalanta avvisa Inter e Lazio,vuole il secondo posto

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Lo scontro tra Parma e Atalanta aprirà la 37/a giornata di Serie A: se i ducali sono reduci da due vittorie consecutive, anche la dea non perde dal gennaio 2020, e quindi non è ...

Roma, 27 lug. (Adnkronos) - Il Wmf- il più grande Festival sull'Innovazione realizzato da Search On Media Group - varca i confini italiani confermandosi ulteriormente come un evento di riferimento per ...(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Lo scontro tra Parma e Atalanta aprirà la 37/a giornata di Serie A: se i ducali sono reduci da due vittorie consecutive, anche la dea non perde dal gennaio 2020, e quindi non è ...