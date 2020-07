Roma. Grande successo per Elenia Scarsella e il suo “Non solo Selfie” al Pier-Eur (Di lunedì 27 luglio 2020) Si è svolta al Pier dell’Eur, la presentazione del primo libro della blogger Romana Elenia Scarsella ‘Non solo Selfie’. Una presentazione in presenza nel rispetto di tutte le misure anti-Covid. “Un evento fashion di Grande appeal per ripartire con gli eventi culturali dopo il lock down- ha affermato Piero Grillo imprenditore, titolare del Pier- non potevamo scegliere modo migliore per riprendere la nostra attività, la cultura i libri, la moda e le eccellenze enogastronomiche sono il nostro patrimonio più importante”. A conversare con l’autrice la giornalista di -Rai pubblica utilità Antonietta Di Vizia (che ha scritto anche la prefazione del libro) e la psicologa esperta di immagine ... Leggi su laprimapagina

virginiaraggi : Il più grande centro sportivo di Roma e d’Italia, il Salaria Sport Village, diventerà la ‘Casa delle Nazionali’ gra… - virginiaraggi : +BusXRoma. Atac potrà contare su nuova flotta: a partire da agosto in arrivo primi 70 mezzi dei 328 previsti. Un gr… - GDF : #GDF #Roma: #confiscato, in via definitiva, il più grande #centrosportivo della #Capitale, acquistato dall’imprendi… - dani96ds : RT @_TEDDYBEARS__: Nelle ultime giornate: -Roma-Parma: rigore netto non dato al Parma -Roma-Verona: Rigore netto non dato al Verona sullo… - nothingbelovv : roma roma romaaaaa nun te fà cantààà tu sei nata graaaande e grande hai da restàààà -