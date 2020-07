Roma-Fiorentina, Graziano Cesari: “Il giudice sportivo può invalidare la gara” (Di lunedì 27 luglio 2020) Grandi polemiche intorno alla decisione dell’arbitro Chiffi di concedere un calcio di rigore alla Roma nel finale del match casalingo contro la Fiorentina per un contatto tra Terracciano e Dzeko sugli sviluppi di un’azione che ha visto anche un tocco dello stesso direttore di gara. “Dzeko è ampiamente in caduta – il commento dell’ex arbitro Graziano Cesari a Pressing su Italia 1 – Ma quello che fa più arrabbiare è il tocco a inizio azione dell’arbitro, che non ha fermato il gioco. E invece doveva essere interrotto, con la palla alla Roma proprietaria in quel momento del pallone. E’ un gravissimo errore tecnico, con Chiffi che non ha esercitato un suo dovere. La regola 9 del regolamento del gioco del calcio è molto precisa. ... Leggi su sportface

