Roma, caso De Sanctis: l’ex portiere pensa alle dimissioni (Di lunedì 27 luglio 2020) Scoppia un caso all’interno della Roma. Morgan De Sanctis starebbe infatti pensando seriamente alle dimissioni, perché amareggiato dall’organizzazione interna della società. Lo riporta il Corriere dello Sport che precisa come l’idea di addio dell’ex portiere – ora direttore tecnico ad interim – sia stata già anticipata a Fienga e potrebbe diventare effettiva entro la fine della stagione. Prima del grande passo però, De Sanctis avrà un colloquio definitivo con l’amministratore delegato del club giallorosso. Leggi su sportface

