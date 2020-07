Roma, altro caso dopo Petrachi: è De Sanctis (Di lunedì 27 luglio 2020) In casa Roma prosegue il caos dirigenziale: il prossimo a dire addio potrebbe essere Morgan De Sanctis In casa Roma non tende a sgonfiarsi il caso dirigenziale. dopo l’addio del direttore sportivo Petrachi, il prossimo a lasciare i giallorossi potrebbe essere l’attuale team manager Morgan De Sanctis. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ex portiere credeva di dover ricoprire il ruolo di d.s., ma Baldini pare aver preso il controllo della situazione. De Sanctis non assiste più alle partite della Roma da tempo e non segue più la squadra in trasferta. L’addio non è scontato e, nel caso in cui dovesse andare via, ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Roma altro Roma, Raggi: “Conclusi carotaggi in piazza Venezia. Altro passo in avanti per la metro C” Sky Tg24 FUTURO - La Roma vuole blidare Zaniolo

Il futuro di Nicolò Zaniolo continua a rimanere incerto, ma la Roma è decisa a fare di tutto pur di trattenerlo. Il gioiellino giallorosso è forte di un contratto fino al 2024 siglato l'anno scorso ma ...

Calciomercato Inter e Roma: il City punta un obiettivo

Per Guardiola pronto a fare lo scherzetto di mercato a Inter e Roma. Secondo le ultime dall’Inghilterra, il club di Manchester sarebbe pronto a soffiare un calciatore alle due italiane. Inter, su Vert ...

