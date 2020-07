Roma, a lavoro nel ristorante senza mascherina: illeciti per oltre 2.000 euro (Di lunedì 27 luglio 2020) Proseguono gli accertamenti della Polizia Locale di Roma Capitale per verificare il rispetto delle disposizioni atte a limitare la diffusione del contagio da Covid-19: contestate violazioni per oltre 2mila euro ad alcune attività di ristorazione, nel quadrante nord della Capitale. Nel corso dei controlli predisposti dai caschi bianchi al fine di tutelare la salute della collettività, gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario hanno rilevato irregolarità presso 5 esercizi dediti all’attività di ristorazione e tavola calda nei quartieri Balduina e Trionfale. In particolare gli operanti hanno riscontrato il mancato utilizzo delle mascherine da parte del personale dipendente che si trovava a contatto con i clienti e la mancata tenuta del registro presenze degli avventori. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

“Sono felicissima di cominciare questa avventura a Termolie ringrazio il Presidente e la commissione per avermi dato fiducia e aver creduto nella mia visione per la direzione artistica del MACTE. In s ...

Chiuso un negozio di ottica a Roma: tre persone positive al coronavirus

Un negozio di ottica a Roma è stato chiuso per tre casi di coronavirus. Secondo le informazioni apprese dall'Unità di Crisi del Lazio, sono persone tutte riconducibili allo stesso cluster famigliare.

