Rocco Casalino il compagno segnalato all’Antiriciclaggio si difende, lui: «Amò, non ti fare querelare!» (Di lunedì 27 luglio 2020) Si difende dalle accuse Josè Carlos Alvarez Aguila, compagno di Rocco Casalino segnalato all’Antiriciclaggio della Banca d’Italia per movimenti di denaro sospetti e “conflitto di interessi” con l’attività del portavoce del premier: tutta colpa del lockdown dicono i due sulle pagine de Il Corriere. Continui movimenti di denaro sollevano i dubbi dell’Antiriciclaggio, ma Casalino si dichiara all’oscuro di tutto: «Sapevo solo che stava facendo un corso per trading, non che avesse investito e perso soldi. Non mi ha mai detto nulla e non ha puntato su titoli italiani o che abbiano a che fare con il mio lavoro». Leggi anche >> Rocco Casalino, parla l’amico ex GF: ... Leggi su urbanpost

