Rocco Casalino, ecco chi è il fidanzato: giovane cubano (Di lunedì 27 luglio 2020) E’ finito su tutte le pagine dei giornali perché segnalato dall’ Antiriciclaggio e perché è il compagno di Rocco Casalino, il portavoce del premier Giuseppe Conte. Conosciamolo meglio. I tempi del Grande Fratello Dell’ omossesualità di Rocco Casalino – lui si è dichiarato bisex – si sapeva già dai tempi del Grande Fratello, quando vi … L'articolo Rocco Casalino, ecco chi è il fidanzato: giovane cubano proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

meb : Per anni i 5Stelle ci hanno attaccati per ciò che hanno fatto (o NON hanno fatto) i nostri affetti più cari. Oggi c… - riotta : Rocco Casalino e il suo compagno han diritto di dimostrare la loro estraneità a qualunque sospetto nella vicenda tr… - fattoquotidiano : Il portavoce della Presidenza del Consiglio, Rocco Casalino, è finito ieri sotto l’attacco delle opposizioni [LEGGI… - Nunnu64 : RT @Linkiesta: Rocco e il suo anello #Casalino, la mille euro e la stangata alla vaccinara ?? L‘articolo di @lasoncini: ttps://bit.ly/3jG… - l_salviamo : RT @napam_51: BELLA LA VITA !AMANTE E FIDANZATO ...TUTTO PAGATO DAL CONTRIBUENTE! Rocco Casalino, il giornalista del Corsera a casa del po… -