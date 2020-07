Roberta Rei, incidente per l’inviata de Le Iene: “Stavo al mare e…” (Di lunedì 27 luglio 2020) Brutto incidente per Roberta Rei, inviata de Le Iene che, sui social, ha condiviso con i suoi follower quanto accaduto. La giornalista ha spiegato di esser caduta dalle scale: “Non è grave, solo doloroso. Mandatemi energie positive“, ha chiesto lei condividendo sul suo profilo Instagram una foto scattata in ospedale. Roberta Rei, incidente per l’inviata de Le Iene: “Non è grave, solo doloroso” Con uno scatto su Instagram Roberta Rei, inviata de Le Iene ha fatto sapere di essere stata vittima di un brutto incidente. La giornalista si trovava in vacanza al mare, quando è caduta dalle scale, finendo in ospedale: “Succede che volevo andare al mare, ma ... Leggi su velvetgossip

