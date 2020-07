Ritrovò sua madre con Google Earth dopo 25 anni: la vera storia del lungo viaggio verso casa di Lion (Di lunedì 27 luglio 2020) Saroo Brierley aveva cinque anni quando vide la madre per l’ultima volta. Una serie di circostanze lo allontanarono da lei e per 25 anni non riuscì a ritrovarla. Nel 2011, grazie a Google Earth, Saroo Brierley e la madre si abbracciarono di nuovo. Un incontro così difficile, un viaggio così incredibile, da ispirare un libro scritto proprio da quel bambino diventato un ragazzo. Nel 2016 dal libro venne tratto un film, “La lunga strada per tornare a casa”, diretto da Garth Davis.La storia di Saroo comincia nel 1981, a Ganesh Talai, un sobborgo di Khandwa. La madre venne lasciata dal padre quando lui era piccolo, Saroo continuò a vivere con lei, i fratelli maggiori ... Leggi su huffingtonpost

