Ritorno in Classe, Le Criticità da Risolvere (Di lunedì 27 luglio 2020) Manca poco a settembre e per gli studenti il Ritorno in Classe è ormai prossimo. Le criticità da Risolvere, però, sono ancora molte. Il programma “Tutti in Classe” di Radio 1 ha approfondito il tema riapertura scuola con interviste a vari ospiti. Tra questi Amanda Ferrario, dirigente scolastica della provincia di Varese e parte della task force che ha realizzato le linee guida per il rientro a settembre. Tra le criticità da Risolvere, la Ferrario cita la mancanza di personale ATA, che dovrà svolgere molti più lavori a causa delle misure di sicurezza, e il dilatamento del tempo scolastico. Il Parlamento ha stanziato dei fondi che puntano ad attivare nuovi posti per il personale scolastico a tempo determinato, ma la situazione non ... Leggi su youreduaction

orizzontescuola : Ritorno in classe, scienziati divisi sulla ripartenza, ma i rischi di focolai sono trascurabili - Andrez1si : RT @FondAgnelli: Ritorno a scuola, quanti alunni entrano in classe? Ecco la piattaforma che lo calcola - pizia21 : Sono d'accordo con lei Presidente, però dice siete stati in questi mesi? Non potevate svegliarvi prima? E non tirat… - Liveinvenice : SCUOLA: FASE 2, RITORNO IN CLASSE PER ALMENO DUE SETTIMANE - BettinaLog : RT @TecnicaScuola: Ritorno in classe, senza Linee Guida certe “rischiamo la catastrofe': il monito della Casellati - -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno Classe Ritorno in classe, scienziati divisi sulla ripartenza, ma i rischi di focolai sono trascurabili Orizzonte Scuola Scadenza assicurazione COVID: tutte le informazioni sulla scadenza RC auto e moto

*Preventivo RC auto calcolato su KA 2° serie, anno immatricolazione 2013. Prima classe di merito da almeno 5 anni. Donna 32 anni, single e residente a Parabiago. *Preventivo RC moto calcolato su Honda ...

Doppi turni e caccia a spazi esterni

Sono in corso dei sopralluoghi nei refettori delle scuole per scongiurare la schiscetta in classe. Il Comune ha convocato i dirigenti scolastici e insieme al provveditorato sta verificando spazi e str ...

*Preventivo RC auto calcolato su KA 2° serie, anno immatricolazione 2013. Prima classe di merito da almeno 5 anni. Donna 32 anni, single e residente a Parabiago. *Preventivo RC moto calcolato su Honda ...Sono in corso dei sopralluoghi nei refettori delle scuole per scongiurare la schiscetta in classe. Il Comune ha convocato i dirigenti scolastici e insieme al provveditorato sta verificando spazi e str ...