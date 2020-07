Risultati Serie B – Vincono Cosenza e Pisa: ultima giornata da brividi per playout e playoff [FOTO e CLASSIFICA] (Di lunedì 27 luglio 2020) Risultati Serie B – Si è conclusa la 37ª e penultima giornata di Serie B. Tanti i verdetti ancora da scrivere. Quelli più importanti sono già arrivati, con Benevento e Crotone a tornare in Serie A. Il Livorno è già retrocesso. Particolarmente accesa rimane la lotta salvezza. Il Cosenza stravince sul campo dell’Empoli e si rilancia. Ottimo successo esterno anche per la Cremonese, che inguaia la Juve Stabia. Anche il Trapani rimane aggrappato con i denti alla Serie cadetta. La squadra di Castori vince a Perugia e lascia tutto aperto. Pescara, Perugia ed Ascoli lotteranno fino alla fine per evitare anche i playout. Tutto aperto anche in zona playoff. Lo Spezia ... Leggi su calcioweb.eu

Risultati serie A, gol e highlights: Torino e Udinese si salvano Sky Sport I risultati in Serie B - Spezia e Pordenone ai playoff

SERIE B: 37^ giornata: tutti i risultati finali

Il Trapani si salva al 93' e continua a sperare nella salvezza. Si conclude la penultima giornata di Serie B con altri importanti verdetti: dopo le promozioni dirette in Serie A di Benevento e Crotone ...La penultima giornata di campionato ha regalato, come al solito, tanto spettacolo e divertimento. A seguire trovate tutti i risultati finali, con i relativi marcatori.