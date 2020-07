Risultati Serie B, 37ª giornata LIVE: lo Spezia riceve l’Entella, il Pordenone ospita la Salernitana (Di lunedì 27 luglio 2020) Risultati Serie B – Si gioca una nuova giornata di Serie B, la 37ª e penultima del torneo cadetto. Tanti i verdetti ancora da scrivere. Quelli più importanti sono già arrivati, con Benevento e Crotone a tornare in Serie A. Il Livorno è già retrocesso, mancano ancora le altre squadre che accompagneranno i labronici in Serie C e quelle che si giocheranno playoff e playout. Particolarmente accesa la lotta salvezza. Il Cosenza va sul campo dell’Empoli, scontri diretto Perugia-Trapani e Juve Stabia-Cremonese. In zona playoff da tenere d’occhio Pordenone-Salernitana. Il Frosinone va a Crotone, il Cittadella ospita il Venezia. Di seguito Risultati e ... Leggi su calcioweb.eu

Lotta salvezza: ultimi 180 minuti di fuoco per Genoa e Lecce

Alla fine ne resterà soltanto una in serie A tra Lecce e Genoa. Al momento sono favoriti i rossoblù, forti del vantaggio di quattro punti sui pugliesi a due turni dal termine, ma è ancora tutto in dis ...

