Ripresa dei lavori al Policlinico, la soddisfazione del consigliere Antonucci (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – In tema di potenziamento della sanità pubblica, la città di Caserta, e la provincia tutta, avverte in maniera forte l’esigenza del completamento di una delle strutture più importanti, se non la più importante sul territorio, il Policlinico. La notizia di un’imminente Ripresa dei lavori, è stata salutata con entusiasmo da molti, ivi compreso il consigliere del Comune di Caserta, Pasquale Antonucci, candidato di spicco, con ‘Italia Viva’, alle prossime elezioni: “Il Policlinico e’ fondamentale per ‘Terra di Lavoro’ – dice Antonucci – anche per l’indotto che porterà con se. Sicuramente il nuovo Rettore metterà ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Ripresa dei EFC | Oggi la ripresa dei lavori PianetaEmpoli.it L’altra faccia del Covid-19

La diffusione del coronavirus in Italia sembra ora sotto controllo. Si può allora pensare alle conseguenze indirette della pandemia su altre gravi patologie. E alle soluzioni che si sperimentano in al ...

Scudetto allo Juve, ma la Samp la spaventa

La Juve è campione d'Italia: per la nona volta consecutiva, il tricolore si appiccica alle maglie dei bianconeri. Il solito CR7 l'ha sbloccata nel recupero del primo tempo, sbagliando però un rigore a ...

La diffusione del coronavirus in Italia sembra ora sotto controllo. Si può allora pensare alle conseguenze indirette della pandemia su altre gravi patologie. E alle soluzioni che si sperimentano in al ...