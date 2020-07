"Ripartenza" di Miss Italia : altre 20 promosse a Zanica (Di lunedì 27 luglio 2020) Zanica, Bergamo,, 27 luglio 2020 - L' Agriturismo La Campanina di Zanica , nella pianura Bergamasca, ha ospitato il secondo casting della "Ripartenza" di Miss Italia 2020 Lombardia . Si è svolto con ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Ripartenza Miss

La Gazzetta dello Spettacolo

Eleonora Pedron potrebbe a breve riprendersi prepotentemente la scena. Ma che cosa bolle in pentola per l’ex Miss Italia? La situazione. L’emergenza Coronavirus ha senza alcun dubbio cambiato la vita ...La bellezza non si ferma nonostante l’emergenza per CoronaVirus, ed ecco che il Concorso nazionale Miss Italia, riparte per regalare nuove emozioni in rosa. Come ci racconta la Patron Patrizia Mirigli ...